香港名嘉賓樊亦敏揭露靈異經歷及「性交轉運」陷阱

「三太」樊亦敏（Amy）昨天到《直播靈接觸》擔任嘉賓，她除了是「入道弟子」，亦是「乩童」，在節目中大爆好友險墮「性交轉運」陷阱，以及來自世叔伯身邊朋友、與動物靈有關的靈異經歷！當梁思浩問Amy有關「性交轉運」時，她直指自己沒有權威去說，這種也不可亂去試。她分享了一位朋友的經歷，「我有一位女性朋友當時因為流產，情緒非常低落。有朋友就介紹了一位師傅給她，當時那位師傅說她前世做了不好的事，所以跟子女無緣。」接著，師傅對其友人說：「你之後幾時幾日再來找我，我再為你作法，你不用跟其他人說！」其友人當日真的自己去找師傅，對方跟她說：「其實你個樣都生得幾靚，你咁後生都仲有機會（再生B）嘅 ⋯⋯你身體太多陰氣、要驅走，我係師傅好多正能量，我有個獨門方法可以向你注入陽氣。」Amy指師傅一說完便行近友人身邊並著她坐好。幸好友人身邊的人都感覺到她有不妥，而丈夫一直有跟著她，在千鈞一髮之際瘋狂拍門阻止事件。Amy語重心長說：「大家情緒憂傷時更加要警惕，看清楚師傅是否真的可信賴。」梁思浩聽後立即進問師傅是否有報應，Amy表示：「據我所知，那位師傅臨終前身患多病，在病床上輾轉。其實他是有修法，但無用在正途上，自己做壞事『破法』。」思浩指自己很信因果，「你做任何事，瞞不到個天。過往廿年我都揭發咗唔少神棍，其實好多方法都可以轉運。」Amy接著說：「種善恩得善果、令自己正能量多啲都係一個方法。」 Amy還分享了一則來自世叔伯身邊朋友、與動物靈有關的靈異經歷。一次Amy跟長輩吃飯時，長輩提醒他們不要浪費食物，亦不要做殘殺動物生命等事。長輩說著說著就談起自己的朋友Uncle A。Amy形容Uncle A高大靚仔，事業都算有成。「有日打牌發現佢個樣好暗灰，佢就話自己睇極醫生都睇唔好，個身好痕好痕、啲皮膚𢱑完會有一撻撻黑色嘢。跟住佢開始消瘦，皮膚開始爛同流膿，後期仲差到甩指甲同完全瞓唔到，因為鬱一鬱都好痛。」Amy續指Uncle A後來經師傅指點，揭發其年輕及上一世曾殘殺不少生靈，故今世被怨靈纏住，化解方法除了誠心懺悔，還必須找來前世被他殺過的人求得原諒：「師傅話佢後面好多唔同嘅靈魂，包括執念好重嘅動物靈，要道化好難，有啲已經成妖。至於前世殘殺過嘅人，首先要睇嚇佢哋會唔會原諒佢；好神奇地，呢個人原本所在地條村嘅師傅，搵番到晒呢啲人今生轉生咗叫咩名，當中有啲人肯和解，有啲話唔會原諒，因為覺得冇必要。」