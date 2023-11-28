上屆影后湯唯任青龍獎頒獎嘉賓 宋仲基金宣虎朴寶英趙寅成齊奪人氣獎…
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無線娛樂新聞台報導：上屆影后湯唯任青龍獎頒獎嘉賓 宋仲基金宣虎朴寶英趙寅成齊奪人氣獎
韓國影壇三大頒獎禮之一「第44屆青龍電影獎」於11月24號喺首爾隆重舉行，趙寅成、宋仲基、李炳憲、朴寶英及柳俊烈等盛裝出席，上屆影后湯唯現身擔任頒獎嘉賓，青龍獎影帝、影后分別由李炳憲以及鄭有美拿下。
李炳憲大熱二度封帝，喺台上分享女兒將於下月出世，女兒胎名叫Birdle，佢希望將呢份榮耀與妻子李敏貞、兒子李俊厚及Birdle分享，趙寅成打敗宋仲基奪最佳男配，女星全汝彬爆冷憑捧走最佳女配角，而宋仲基、金宣虎、朴寶英及趙寅成就獲得粉絲投選嘅人氣獎。
紅地氈上發生小意外，32歲嘅安恩真行去訪問區時，身上嘅白色低胸禮服疑似下滑，令佢露出Nubra，點知當佢知道自己洩春光時，竟然無視攝影機當眾拉胸前禮服，紅地氈主持人見到即以講稿卡幫佢遮住。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台