非份之罪丨吳啟華應王心慰邀請回巢 徐榮演智障人士與陳煒譜戀曲
講到今次吸引啟華回巢演出嘅原因，佢話要多謝監製王心慰嘅邀請，又指對方嘅劇本係信心保證，所以啟華話對方一搵到自己就即刻答應喇。貝安琪就話好開心同啟華合作，喺對方身上學到好多嘢，喺廣東話對白上亦受到對方幫助。喺劇中飾演啟華囡囡嘅游游，就話自己諗都冇諗過可以用對方合作，知要演對方囡囡時都嚇親，至於戴祖儀就以金句「年青人有咩驅使你病都返嚟TVB開工呀？係因為啟華哥呀！」嚟回應能夠同吳啟華合作嘅喜悅。
徐榮今次喺劇中就飾演只得8歲智商嘅智障人士，劇中仲會同飾演護理員嘅陳煒有感情線，徐榮話唔只戲內受煒哥照顧，連戲外都受對方照顧，以前合作時成日有湯同食品帶嚟現場，不過而家煒哥成為人妻後，徐榮笑言擔心煒哥要煮畀老公陳生食，而令佢哋冇咗呢個口福呀！不過煒哥就好大方，話平時煮畀老公陳生食嘅，都會煮埋畀大家喇。
阮浩棕同何沛珈呢對緋聞情侶就第三度合作，不過今次喺劇中飾演阮浩棕另一半嘅，就係劉佩玥，而何沛珈就演阿Moon嘅閨蜜。再次同阮浩棕演CP，Moon就表示感覺好唔同，因為劇中佢哋係一對離異夫妻，所以感覺上好似經歷咗好多嘢咁。阮浩棕就自爆同阿Moon喺《隱門》嘅演出未令王心慰滿意，但係Moon就話知道對方其實好滿意佢哋嘅演出，令阮浩棕即刻話自己成功呀。
有一段時間冇拍劇嘅羅冠蘭，就話今次係畀劇本吸引而答應演出，當時單係聽監製講已經覺得成個故事懸疑性好高，令佢覺得一定要拍呀。而能夠同羅冠蘭合作，失咗聲嘅江嘉敏就透過行走複述機蘇韻姿表示自己好開心喇！
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