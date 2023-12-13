非份之罪｜煒哥演苦命家嫂 被逼湊8歲智商老公
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無線娛樂新聞台報導：鼎爺李家鼎夥拍肥媽拍攝完新一輯《肥媽李鼎》後又投入劇集《非份之罪》(暫名)嘅拍攝，鼎爺演出嘅單元《一億殺機》中會同盧苑茵組CP，有煒哥陳煒做家嫂，鼎爺同Madam Lo、煒哥一家人出席劇集造型活動，飾演煒哥老公嘅徐榮未有現身，煒哥透露呢次劇中嘅遭遇可以話係先甜後苦：「呢個劇係會將人性嘅陰暗面勾出來﹐我老公係一個智商只有8歲嘅徐榮，入咗家門之後開始不幸喇，Madam Lo逼我一手照顧佢。」煒哥雖然劇中遇到惡家婆，但劇外鼎爺經常派甜頭大讚煒哥，呢日仲話好滿意呢位家嫂添。
而飾演煒哥同徐榮囝囝嘅施焯日就好期待同「爸爸」喺演戲上過招! 因為佢都要輕度弱智嘅少年，因為兩位角色嘅智力情度有唔同，佢想參考一下徐榮爸爸點樣詮釋。相反演煒哥繼女嘅林秀怡就話煒哥太靚令佢有壓力。
另外喺另一個單元《骯髒的子彈》 就有譚凱琪飾演拜金闊太，佢同飾演有米老公嘅翟威廉去Staycation繼而展開改變佢人生嘅故事，講起去到Staycation嘅場景，Zoie就話大家最期待嘅床戲，只有佢自己一個來演，而有份演繹呢個單元嘅仲有飾演酒店員工嘅江欣燕、同埋鄭子誠，揾得子誠黎演，當然佢背後亦有陰謀啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台