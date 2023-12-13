非份之罪｜煒哥演苦命家嫂 被逼湊8歲智商老公

無線娛樂新聞台報導：鼎爺李家鼎夥拍肥媽拍攝完新一輯《肥媽李鼎》後又投入劇集《非份之罪》(暫名)嘅拍攝，鼎爺演出嘅單元《一億殺機》中會同盧苑茵組CP，有煒哥陳煒做家嫂，鼎爺同Madam Lo、煒哥一家人出席劇集造型活動，飾演煒哥老公嘅徐榮未有現身，煒哥透露呢次劇中嘅遭遇可以話係先甜後苦：「呢個劇係會將人性嘅陰暗面勾出來﹐我老公係一個智商只有8歲嘅徐榮，入咗家門之後開始不幸喇，Madam Lo逼我一手照顧佢。」煒哥雖然劇中遇到惡家婆，但劇外鼎爺經常派甜頭大讚煒哥，呢日仲話好滿意呢位家嫂添。