游嘉欣烈日當空拍外景狂補防曬 吳偉豪開心有機會父子檔拍廣告
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無線娛樂新聞台報導：吳偉豪同游嘉欣呢日為TVB新劇《非常檢控觀》拍攝外景，喺烈日當空下開工，吳偉豪最擔心唔夠瞓易中暑，游嘉欣則貪靚最怕曬黑，不斷補防曬。
吳偉豪爸爸吳大強因參與TVB歌唱真人騷《中年好聲音》而人氣急升，二人近日父子檔拍廣告，吳偉豪上載童年照，吳大強被網民讚保養得宜，吳偉豪笑指爸爸平時冇節制飲食，要問爸爸先知佢有咩秘訣！佢又指有得同爸爸一齊工作好開心。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台