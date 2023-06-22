吳偉豪生日開工獲劇組送驚喜 江嘉敏演心理治療師被誤會有病
講到呢日拍攝嘅戲份，馬德鐘就透露係大堆頭戲，仲話每個單元嘅主角都會現身搵佢報仇呀！而首次演心理治療師嘅江嘉敏，就話為咗角色做唔少功課，但就令朋友誤以佢有需要要睇呢方面嘅醫生呀。
至於同馬德鐘、李成昌較多對手戲嘅蔣家旻，就話呢套劇嘅編劇中文水平好高，用咗好多好深嘅中文字呀！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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