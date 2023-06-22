非常檢控觀 吳偉豪生日開工獲劇組送驚喜 江嘉敏演心理治療師被誤會有病

吳偉豪生日開工獲劇組送驚喜 江嘉敏演心理治療師被誤會有病

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳偉豪25歲正日生日雖然要開工拍攝《非常檢控觀》，但就獲得劇組送上生日驚喜，監製林志華仲請大家去canteen開餐呀！

講到呢日拍攝嘅戲份，馬德鐘就透露係大堆頭戲，仲話每個單元嘅主角都會現身搵佢報仇呀！而首次演心理治療師嘅江嘉敏，就話為咗角色做唔少功課，但就令朋友誤以佢有需要要睇呢方面嘅醫生呀。

至於同馬德鐘、李成昌較多對手戲嘅蔣家旻，就話呢套劇嘅編劇中文水平好高，用咗好多好深嘅中文字呀！

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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