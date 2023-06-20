吳偉豪工作中渡過25生日 獲蔣家旻江嘉敏送飛吻

無線娛樂新聞台報導：生日要開工又使乜驚喎！睇下吳偉豪呢日25歲正日生日，雖然要同馬德鐘、蔣家旻、程可為、張國強等為劇集《非常檢控觀》開工，但佢就過得非常開心喇！因為劇組為吳偉豪準備咗生日驚喜，唔只有生日蛋糕，仲有蔣家旻同江嘉敏送上飛吻呀！