非常檢控觀 吳偉豪工作中渡過25生日 獲蔣家旻江嘉敏送飛吻

吳偉豪工作中渡過25生日 獲蔣家旻江嘉敏送飛吻

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：生日要開工又使乜驚喎！睇下吳偉豪呢日25歲正日生日，雖然要同馬德鐘、蔣家旻、程可為、張國強等為劇集《非常檢控觀》開工，但佢就過得非常開心喇！因為劇組為吳偉豪準備咗生日驚喜，唔只有生日蛋糕，仲有蔣家旻同江嘉敏送上飛吻呀！

原本劇組係想畀個驚喜吳偉豪，但係點知有工作人員唔小心爆響口，令佢提早知道咗呢知驚喜。講到生日願望，啱啱病完嘅吳偉豪就話希望身體健康唔好阻礙拍攝進度呀。而呢套劇嘅監製林志華，就請咗壽星仔同劇組眾人一齊食飯慶祝，佢仲爆吳偉豪嘅生日願望已經成真咗呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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