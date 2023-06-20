吳偉豪工作中渡過25生日 獲蔣家旻江嘉敏送飛吻
原本劇組係想畀個驚喜吳偉豪，但係點知有工作人員唔小心爆響口，令佢提早知道咗呢知驚喜。講到生日願望，啱啱病完嘅吳偉豪就話希望身體健康唔好阻礙拍攝進度呀。而呢套劇嘅監製林志華，就請咗壽星仔同劇組眾人一齊食飯慶祝，佢仲爆吳偉豪嘅生日願望已經成真咗呀！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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