非常檢控觀丨吳大強首次拍劇被記對白考起 吳偉豪擔心畀爸爸搶飯碗

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳大強自從參加《中年好聲音》後人氣急升，呢日佢更得償所願，同囝囝 Ricco吳偉豪一齊拍攝劇集《非常檢控觀》嘅外景戲份。

首次父子檔演出，Ricco就話好興奮，不過因為拍攝當日突然落大雨，令拍攝進度受阻，而吳大強就話自己心情既開心緊張，緊張係因為記對白比記歌詞難好多呀。Ricco就話收到通知可以同Daddy一齊演出時好開心，但心情好快就變成好驚，問到佢點解會驚？Ricco勁識講嘢咁話因為Daddy唱歌已經好聽過自己，如果連演技都好過自己嘅話，佢擔心自己要失業呀！

初次拍劇嘅吳大強，話拍劇同佢想像中嘅落差好大，首先係記對白唔易，其次就係估唔到等埋位嘅時間係咁長，吳大強話了解咗拍攝嘅流程後，令佢對囝囝更加了解呀。

呢日參予拍拍攝嘅仲有游嘉欣同陳曉華，戲中游游同Ricco有唔少親熱戲份，佢就話戲入大部份親熱舉動都係自己做主動，對於平日唔太主動嘅佢係一大挑戰。而陳曉華就指呢次同劇組眾人合作得好開心，仲話由於大家聚埋一齊時會成日講笑，搞到有次佢笑到胃痛要食胃藥，相當誇張。

網民點睇？

上陣不離父子兵。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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