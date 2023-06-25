非常檢控觀丨吳大強首次拍劇被記對白考起 吳偉豪擔心畀爸爸搶飯碗
首次父子檔演出，Ricco就話好興奮，不過因為拍攝當日突然落大雨，令拍攝進度受阻，而吳大強就話自己心情既開心緊張，緊張係因為記對白比記歌詞難好多呀。Ricco就話收到通知可以同Daddy一齊演出時好開心，但心情好快就變成好驚，問到佢點解會驚？Ricco勁識講嘢咁話因為Daddy唱歌已經好聽過自己，如果連演技都好過自己嘅話，佢擔心自己要失業呀！
初次拍劇嘅吳大強，話拍劇同佢想像中嘅落差好大，首先係記對白唔易，其次就係估唔到等埋位嘅時間係咁長，吳大強話了解咗拍攝嘅流程後，令佢對囝囝更加了解呀。
呢日參予拍拍攝嘅仲有游嘉欣同陳曉華，戲中游游同Ricco有唔少親熱戲份，佢就話戲入大部份親熱舉動都係自己做主動，對於平日唔太主動嘅佢係一大挑戰。而陳曉華就指呢次同劇組眾人合作得好開心，仲話由於大家聚埋一齊時會成日講笑，搞到有次佢笑到胃痛要食胃藥，相當誇張。
網民點睇？
上陣不離父子兵。
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