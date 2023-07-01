非常檢控觀｜為截車爬車頂救蔣家旻 吳偉豪爆與游嘉欣有親蜜畫面

無線娛樂新聞台報導：蔣家旻 吳偉豪 同 游嘉欣 呢日為新劇《非常檢控觀》拍攝一場飛車戲份，其中Angel雖然戲份己經幾乎完成，不過呢日就要拍一段被Ricco同游游拯救嘅戲，Ricco仲要爬上車頂綁威吔拍呀。