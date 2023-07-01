非常檢控觀｜為截車爬車頂救蔣家旻 吳偉豪爆與游嘉欣有親蜜畫面
Angel仲話自己被脅持之餘，仲要被拘捕，Ricco爬上爬落就最辛苦喇。除咗有動作戲，甜蜜談情亦都一樣有，Ricco同游游仲話有唔少親密畫面，游游被問起好似就有啲尷尬喇。
Ricco今次可以同Daddy吳大強一切合作演出，不過佢就大呻唔夠喉，話希望下次可以再多幾場喎。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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