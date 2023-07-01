非常檢控觀｜為截車爬車頂救蔣家旻 吳偉豪爆與游嘉欣有親蜜畫面

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：蔣家旻 吳偉豪 同 游嘉欣 呢日為新劇《非常檢控觀》拍攝一場飛車戲份，其中Angel雖然戲份己經幾乎完成，不過呢日就要拍一段被Ricco同游游拯救嘅戲，Ricco仲要爬上車頂綁威吔拍呀。

Angel仲話自己被脅持之餘，仲要被拘捕，Ricco爬上爬落就最辛苦喇。除咗有動作戲，甜蜜談情亦都一樣有，Ricco同游游仲話有唔少親密畫面，游游被問起好似就有啲尷尬喇。

Ricco今次可以同Daddy吳大強一切合作演出，不過佢就大呻唔夠喉，話希望下次可以再多幾場喎。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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