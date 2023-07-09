非常檢控觀｜為賴慰玲慶生陳曉華記錯日子勁尷尬 吳偉豪拍驚險鏡頭蔣家...

非常檢控觀｜為賴慰玲慶生陳曉華記錯日子勁尷尬 吳偉豪拍驚險鏡頭蔣家…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：非常檢控觀｜為賴慰玲慶生陳曉華記錯日子勁尷尬 吳偉豪拍驚險鏡頭蔣家旻讚好身手

聽講今年係10萬年來最熱嘅一個夏天，不過拍攝電視劇嘅演員似乎一直都唔受天氣所影響，汗都唔多滴嘅基因真係唔到你唔服。呢日《非常檢控觀》一場戶外戲份，人人就以西裝打扮出現， 仲再一次為劇中演員慶祝生日，今次就到 賴慰玲 喇。

劇組為大家慶生日大家都睇過好幾次，不過今次就搞出笑料，原來 陳曉華 一直記錯Winki嘅生日呀。

而上月生日嘅 吳偉豪 近日收到同劇嘅馬神送生日禮物，令自己非常驚喜，而日前要拍攝喺貨車頂爬入車廂拯救 蔣家旻 嘅驚險鏡頭，就令佢猛話刺激，Angel仲話Ricco可以向動作演員方向發展咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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