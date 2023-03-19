非常檢控觀｜陳庭欣林正峰試造型 拍賣行老闆法律學生難揣摩

無線娛樂新聞台報導：新劇《非常檢控觀》嘅各個角色近日分別現身試造型，除咗日前有份演出嘅 馬德鐘 等藝人之外，呢日扮演一名拍賣行老闆嘅 陳庭欣 亦都以一身專業形象出現，Toby仲話當中一場拍賣戲份令自己非常期待呀。