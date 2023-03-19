非常檢控觀｜陳庭欣林正峰試造型 拍賣行老闆法律學生難揣摩
會喺呢場戲擔任拍賣官嘅佢話，就話要好好研究一名專業拍賣官應該有咩神態，仲話要好好練習吓喎。而阿峰一身貴公子打扮，身為法律系學生嘅角色，仲非常不可一世，佢就話同自己性格太大反差，所以難度都唔細咁話呀。
阿峰仲話要模仿真係讀法律系嘅前女友講話理性嘅說方式，而同 戴祖儀 份屬同學之餘仲會一齊喺其中一個單元再合作演出呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言