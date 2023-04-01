非常檢控觀｜馬神煒哥針鋒相對 渣男何廣沛再遇陳曉華

無線娛樂新聞台報導：新劇《非常檢控觀》嘅演員 陳煒 馬德鐘 何廣沛 陳曉華 蔣家旻 游嘉欣 吳偉豪 等，呢日齊齊現身電視城試造型同傳媒見面，劇集將圍繞警察同檢控官之間嘅角力，而馬神同煒哥就有唔少火花喇。