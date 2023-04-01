非常檢控觀｜馬神煒哥針鋒相對 渣男何廣沛再遇陳曉華
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無線娛樂新聞台報導：新劇《非常檢控觀》嘅演員 陳煒 馬德鐘 何廣沛 陳曉華 蔣家旻 游嘉欣 吳偉豪 等，呢日齊齊現身電視城試造型同傳媒見面，劇集將圍繞警察同檢控官之間嘅角力，而馬神同煒哥就有唔少火花喇。
佢哋一個係檢控官一個就係律師，當中就有唔少對立情況出現，而感情上都一樣針鋒相對唔多啱傾，馬神仲話當中有唔少轉折呀。雖然聽落似法庭爭鬥戲，不過煒哥就爆大家可能跌眼鏡喎。身為靚女廚神嘅煒哥，呢日就竟然帶傷上陣，原來仲係因為入廚煲粥被灼傷呀。
何廣沛 同 陳曉華 今次再扮演一對情侶，Matthew仲話角色博愛又大愛十足渣男一樣，而 翟威廉 仲話多少都係因為佢而造成喎。至於Angel同Ricco就話角色亦正亦邪，而 梁超怡 就會扮演年青版嘅煒哥，仲要特別苦練芭蕾舞呀。
林正峰 同 游嘉欣 呢對過氣緋聞男女又又又再合作，齊齊瘦咗唔少嘅佢哋今次就同劇冇同場，角色各自發展喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台