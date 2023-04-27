非常檢控觀丨賴慰玲爆陳曉華感情線複雜 何廣沛演「渣男」激瘦減30磅…
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無線娛樂新聞台報導：非常檢控觀丨賴慰玲爆陳曉華感情線複雜 何廣沛演「渣男」激瘦減30磅
陳煒、馬德鐘、賴慰玲、陳曉華、何廣沛、游嘉欣、吳偉豪及張馳豪等，呢日為新劇《非常檢控觀》開工，馬神、賴慰玲及吳偉豪喺劇中組成查案鐵三角，賴慰玲今次與張馳豪組CP，佢大爆陳曉華劇中感情線好複雜。
何廣沛為角色減重30磅，而劇中飾演其妻嘅陳曉華揭何廣沛「渣男」行為，讓女人又為佢喊又為佢笑；吳偉豪呢次挑戰臥底角色，講到TVB歌唱真人騷《中年好聲音》圓滿結束，當晚吳偉豪有現身支持爸爸吳大強，雖然爸爸三甲不入，不過吳偉豪唔覺得賽果有問題。此外，張馳豪獲得fans應援送上珍珠奶茶畀劇組，令張馳豪非常感動。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台