非常檢控觀｜馬神約滿否認自立門戶 陳曉華快閃日本有艷遇

無線娛樂新聞台報導：日前傳出 馬德鐘 已經喺年初已經約滿邵氏，仲有傳佢打算自立門戶，近日為新劇《非常檢控觀》試造型嘅馬神，呢日就親自回應往後嘅動向喇，馬神話將會以新形式同公司合作，加上疫情過去，就決定俾自己更大自由度喇。