非常檢控觀｜馬神拍攝中生日同事鬼馬賀壽 Hera怕穿煲煒哥送香甜靚桃…
由 馬德鐘 陳煒 陳曉華 吳偉豪 同 賴慰玲 等演出嘅新劇《非常檢控觀》正式密鑼緊鼓拍攝當中，呢日佢哋拍攝期間，就古古惑惑眼神閃縮，原來係為55歲生日嘅馬神準備驚喜慶祝呀。
壽星 馬神 就話要多謝提早返工同放工都唔走嘅各位同事送上心意，仲話工作中同大家合作愉快之餘，仲成為好朋友呀。不過要隱瞞警官出身嘅馬神就似乎一啲都唔易，Hera仲話搞到心情非常焦慮呀。
佢哋呢次除咗買蛋糕花盡心思，煒哥仲特別喺開工前去買幾大箱桃，可以賀馬神之餘更加等各位同事都有甜美麗水果食呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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