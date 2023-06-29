非常檢控觀丨馬神工作中度55歲生日 陳曉華收買編劇安排除何廣沛衫情節…
新劇《非常檢控觀》正拍攝得如火如荼，呢日適逢係馬德鐘55歲正日生日，劇組一眾演員 何廣沛 、 陳曉華 等就齊齊為馬神送上蛋糕為佢慶祝。而其實喺馬神生日前夕、亦係馬神最後一日嘅廠景拍攝，劇組就早已經為佢準備咗生日驚喜，見到大家咁錫自己，馬神就話相當窩心。
劇中飾演檢控官嘅馬神，呢日竟然變咗喺粉絲堆內嘅追星族，佢笑言自己係嚟追劇中扮演巨星嘅何廣沛喎！而演巨星嘅何廣沛，講到要喺咁多Fans面前表現，心情既緊張又興奮。何廣沛喺訪問時爆料，話劇中會畀陳曉華當眾除衫，但講起呢段劇情時，何廣沛就同陳曉華鬥起嘴嚟，前者就話除佢衫呢段劇情係曉華想自肥，所以畀錢收買編劇，而後者就直認不諱，但就話呢段戲只係用咗兩蚊就收買成功呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！