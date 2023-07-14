非常檢控觀丨陳煒fans自製心思禮物送劇組 賴慰玲張馳豪稱煞科後要好好…
廣告
無線娛樂新聞台報導：非常檢控觀丨陳煒fans自製心思禮物送劇組 賴慰玲張馳豪稱煞科後要好好放鬆
新劇《非常檢控觀》嘅一眾演員馬德鐘、陳煒、賴慰玲、吳偉豪、張馳豪同蔣家旻等，呢日齊齊現身慰勞宴，馬神話雖然仲有一日先煞科，但呢晚就趁住人齊提早食飯，唔單止有美味佳餚，煒哥嘅一眾fans更加自製禮物畀大家抽獎，相當有心思。
呢套劇密鑼緊鼓咁拍攝咗3個幾月，好多時都拍到天光先收工，令要兼顧家庭嘅賴慰玲都話好辛苦，仲笑言因為之前拍劇chur得太緊張，而家要約返朋友見面食下飯放鬆下呀！張馳豪話密集式為新劇開工嗰段時間，自己就好似一部機器一樣，直到之後拍劇嘅日程放鬆返，感覺就好似高中就畢業咁放鬆咗唔少。
一眾演員都話煞科後要好好休息下，蔣家旻就話已經睇緊機票準備去旅行，而陳曉華就話要組織一場網球賽。吳大強同囝囝吳偉豪呢次就挑戰父子檔拍戲，身為演戲初哥嘅Bill哥哥都話有向囝囝請教下演技呀！
網民點睇？
支持煒哥、馬神、阿賴！❤
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台