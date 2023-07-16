非常檢控觀｜劇集完成拍攝正式煞科 年輕演員互相整蠱成好友

無線娛樂新聞台報導：新劇《非常檢控觀》經過一段時間拍攝之後，呢日最後一場煞科戲亦都終於完成喇，見 馬德鐘 一臉嚴肅除低假髮，再同一班拍檔合照之後，呢部劇集拍攝部份亦正式完工，但係佢哋呢次合作就充滿樂趣，仲不時互相整蠱取樂。