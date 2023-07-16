非常檢控觀｜劇集完成拍攝正式煞科 年輕演員互相整蠱成好友
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無線娛樂新聞台報導：新劇《非常檢控觀》經過一段時間拍攝之後，呢日最後一場煞科戲亦都終於完成喇，見 馬德鐘 一臉嚴肅除低假髮，再同一班拍檔合照之後，呢部劇集拍攝部份亦正式完工，但係佢哋呢次合作就充滿樂趣，仲不時互相整蠱取樂。
陳煒 仲話雖然拍攝期間天氣熱到出煙，不過喺歡樂嘅氣氛之下時光就過得飛快喇。至於被大家夾埋整蠱嘅 張馳豪 呢日就爆出真兇 陳曉華 嘅百厭行為，唔止藝員同事，就連幕後都齊齊夾攻，嚇到Aska唔知點算呀。
雖然成為受害人，不過呢次佢同Hera加埋 吳偉豪 仲有 賴慰玲 就因為合作成為好友，仲不時相約打網球，但係就唔知係咪懷恨在心，Winki話唔敢再約咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台