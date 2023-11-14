韋禮安小巨蛋兩場演出落幕 與動力火車陶喆合唱猶如唱K
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無線娛樂新聞台報導：韋禮安 舉行嘅一連兩場小巨蛋演唱會圓滿結束，兩晚演出佢先後唱出多首名曲，更包括兩首新歌，其中《Good Things Will Happen》更呼籲大家要珍惜當下，非常有意思。事後佢受訪時就指近年身邊都有人突然離開，覺得生命非常脆弱，所以就有呢首作品喇。
而 動力火車 同 陶喆 分別為兩晚演出擔任嘉賓，佢哋嘅合唱就令觀眾大飽耳福喇。佢仲話同兩組嘉賓合作令自己覺得非常不可思議，仲話合唱時好似同佢哋唱K咁呀。而佢嘅《如果可以》全華人圈都紛紛翻唱，佢就話非常開心有咁多人鍾意，仲話呢首歌非常難，多謝各位藝人朋友都比面唱咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台