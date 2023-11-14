韋禮安小巨蛋兩場演出落幕 與動力火車陶喆合唱猶如唱K

無線娛樂新聞台報導：韋禮安 舉行嘅一連兩場小巨蛋演唱會圓滿結束，兩晚演出佢先後唱出多首名曲，更包括兩首新歌，其中《Good Things Will Happen》更呼籲大家要珍惜當下，非常有意思。事後佢受訪時就指近年身邊都有人突然離開，覺得生命非常脆弱，所以就有呢首作品喇。