韋禮安頂替炎亞綸任頒獎禮嘉賓 對MeToo風波感五味雜陳
韋禮安又指MeToo風波讓佢心情感到五味雜陳，希望所有受傷嘅人可以開始療傷，講到佢做金曲獎主持表現，韋禮安評自己有60分，仍有好大進步空間，韋禮安亦有回應艾怡良擺烏龍事件，感謝陳建瑋高EQ打圓場，韋禮安叫大家唔好太苛責艾怡良。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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