韋禮安頂替炎亞綸任頒獎禮嘉賓 對MeToo風波感五味雜陳

無線娛樂新聞台報導：創作歌手韋禮安（WeiBird）繼主持金曲獎頒獎禮之後，呢日佢為一個音樂串流平台頒獎禮記招做特別嘉賓，有傳今次活動原本由炎亞綸擔任，因為佢近期陷MeToo風波而缺席，韋禮安稱唔太清楚。