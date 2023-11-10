金永大擔演神作不時抹汗 記者會中途趕去洗手間勁緊張
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無線娛樂新聞台報導：韓劇走紅嘅演員金永大帥氣逼人，呢日佢聯同拍檔表藝珍出席新劇記招，今次作品以超人氣網絡漫畫作為藍本，不少網民唔太睇好新晉演員可以擔演神作，面對外界聲音，女主角表藝珍難免有壓力。
表藝珍透露雖然劇集與原作有啲唔一樣，但係人物感情線係有相同之處，表藝珍覺得粉絲應該會喜歡，兩位主角分別穿越古今，金永大一人分飾「三角」難度超高，而表藝珍亦喺同一個時代一人演兩角。
新晉男神金永大由網劇演員到近年進軍一線偶像劇，呢次要擔大旗演繹神作，金永大喺記招上不時抹汗，中途又去洗手間，睇嚟佢非常緊張，幸好佢遇上好對手一齊研究劇本。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台