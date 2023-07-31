韓國女團OH MY GIRL推出新團歌 MV加入戲劇元素令眾人難忍笑…
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無線娛樂新聞台報導：韓國女團OH MY GIRL推出新團歌 MV加入戲劇元素令眾人難忍笑
已經有年多冇舉行團體活動嘅韓國女團OH MY GIRL，日前毫無預警下推出團歌，令fans非常雀躍，呢日佢哋毫帶住第九張迷你專輯舉行showcase。
自從成員祉呼約滿後冇續約退出組合後，fans們都好擔心OH MY GIRL嘅去向，呢次佢哋推出團歌，可以話係畀fans嘅定心丸，同時亦係組合嘅新開始。提到新MV加入唔少戲劇元素，眾成員話係一個好大嘅挑戰，特別係喺忍笑嗰方面呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台