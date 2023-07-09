韓國新女團KISS OF LIFE出道 被封第五代團新指標
KISS OF LIFE由兩名韓國成員BELLE、HANEUL，一名美國成員JULIE，一名泰國成員NATTY所組成，由JULIE擔任隊長；NATTY曾以Solo歌手身份出道，佢喜與三友隊友以組合姿態原人，佢感到非常開心，隊長JULIE對眾成員能力充滿信心，同時預告將有海外行程跟fans見面。
BELLE幫過唔少前輩作曲作詞，以出眾創作能力打響名堂，而BELLE嘅爸爸更係90年代當紅歌手沈信，呢日爸爸有到場以示支持，佢好樂意之後同爸爸一齊合作。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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