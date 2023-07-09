韓國新女團KISS OF LIFE出道 被封第五代團新指標

韓國新女團KISS OF LIFE出道 被封第五代團新指標

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：韓國新女團KISS OF LIFE舉行Showcase出道，被稱為第五代團新指標，四位成員一出場已展現非常成熟一面，跳唱兩首新歌，曲風截然不同。

KISS OF LIFE由兩名韓國成員BELLE、HANEUL，一名美國成員JULIE，一名泰國成員NATTY所組成，由JULIE擔任隊長；NATTY曾以Solo歌手身份出道，佢喜與三友隊友以組合姿態原人，佢感到非常開心，隊長JULIE對眾成員能力充滿信心，同時預告將有海外行程跟fans見面。

BELLE幫過唔少前輩作曲作詞，以出眾創作能力打響名堂，而BELLE嘅爸爸更係90年代當紅歌手沈信，呢日爸爸有到場以示支持，佢好樂意之後同爸爸一齊合作。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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