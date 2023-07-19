韓國男團AB6IX澳門開騷跳唱2粒鐘 佑鎮向歌迷潑水降溫
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無線娛樂新聞台報導：韓國男團AB6IX繼早前去台灣舉行見面會，佢哋世界巡迴演唱會亦喺澳門展開，作為巡演首個海外場次，AB6IX表現得特別興奮，一出場即唱3首快歌，粉絲落力揮動手燈應援，現場氣氛熾熱。
AB6IX首度喺澳門演出，四子逐一介紹自己，並跳唱2粒鐘回饋歌迷支持，Encore環節更與歌迷大合照留下美好回憶，佑鎮更向在場歌迷潑水，四子受訪時稱演唱會前舉辦咗一個粉絲簽名會，感受到澳門fans嘅熱情歡迎，佢哋都知香港fans好期待AB6IX演出，不過佢哋呢次巡演就未能到香港表演，希望香港fans再等一等！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台