韓國男團 金聖圭時隔5年再來港 預告INFINITE將合體開騷

金聖圭時隔5年再來港 預告INFINITE將合體開騷

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：韓國男團INFINITE隊長金聖圭來港開騷，演唱會前一日，金聖圭先喺商場出席記者會造勢，聖圭把握機會與fans互動，跟多位fans一齊玩遊戲，聖圭拖住勝出者嘅手深情唱歌。

聖圭時隔5年再來港，佢大讚維港景色迷人，覺得一邊睇夜景一邊飲啤酒特別透心涼，聖圭今個月底推出個人新專輯，佢即場清唱畀歌迷聽，聖圭本年初為團隊INFINITE成立咗一間新公司兼擔任社長，佢預告團隊合體開騷，對於被叫「金社長」，聖圭感到有啲尷尬，希望大家叫佢「隊長」。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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