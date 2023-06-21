金聖圭時隔5年再來港 預告INFINITE將合體開騷
聖圭時隔5年再來港，佢大讚維港景色迷人，覺得一邊睇夜景一邊飲啤酒特別透心涼，聖圭今個月底推出個人新專輯，佢即場清唱畀歌迷聽，聖圭本年初為團隊INFINITE成立咗一間新公司兼擔任社長，佢預告團隊合體開騷，對於被叫「金社長」，聖圭感到有啲尷尬，希望大家叫佢「隊長」。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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