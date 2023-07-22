宋慧喬獲青龍獎最高榮譽 青龍視帝視后由河正宇、秀智奪得
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無線娛樂新聞台報導：韓國三大影壇盛事之一嘅韓國青龍獎，去年開始增設青龍系列大獎，專門表揚串流平台製作嘅原創電視劇同綜藝節目，第二屆青龍系列大獎圓滿結束，16個獎項塵埃落定。
宋慧喬係焦點之一，雖然佢未能憑話題劇《黑暗榮耀》再下一城奪走青龍視后寶座，但係佢獲今年新增最高榮譽大賞，而「國民初戀」秀智憑破格之作《安娜》封青龍視后，河正宇憑《毒梟聖徒》力壓群敵奪視帝。
李東輝同林智妍分別奪得男女配角獎，朴志訓及辛叡恩獲頒新人獎，「國民MC」劉在錫斬獲最佳綜藝男藝人；李光洙、車銀優及朴宰燦奪得人氣明星獎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台