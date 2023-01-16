韓泰型男同時襲台 朱智勛陳立波引騷動

無線娛樂新聞台報導：近年韓國娛樂圈風潮強勁，仲令世界各地朋友都被吸引，而同時泰國娛樂界亦一樣有外闖旋風，呢日兩股勢力就同步齊襲台灣，兩大型男 朱智勛 同 陳立波 就一齊現身當地一個品牌活動，朱智勛更對台灣唔少景點非常有興趣，不過最令佢高興嘅就係台灣嘅亞熱帶氣候冇寒國咁凍喇。而陳立波就賣口乖指非常掛住台灣嘅Fans，仲讚熱情完全唔輸俾泰國本地薑呀。