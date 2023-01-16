韓泰型男同時襲台 朱智勛陳立波引騷動
徐若瑄當年喺日本組成嘅黑色餅乾歌曲近日翻Hit，而佢仲飛到日本同舊隊友見面再重聚演出，呢日Vivian就話直播表演係惟一一次大家都跳啱舞步嘅一次，仲自嘲3位成員加埋有成150歲，當日表演算係非常唔錯咁話，仲話隨時有可能重組捱新作再戰歌壇呀。
柯佳嬿 主演嘅劇集電影版票房大賣，仲有唔少朋友睇完再睇，佢仲認為作品係一個圓滿嘅結束，多謝觀眾由電視一直支持佢哋去到大銀幕咁話呀。
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常見問題
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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