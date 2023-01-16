韓風 韓泰型男同時襲台 朱智勛陳立波引騷動

韓泰型男同時襲台 朱智勛陳立波引騷動

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：近年韓國娛樂圈風潮強勁，仲令世界各地朋友都被吸引，而同時泰國娛樂界亦一樣有外闖旋風，呢日兩股勢力就同步齊襲台灣，兩大型男 朱智勛 同 陳立波 就一齊現身當地一個品牌活動，朱智勛更對台灣唔少景點非常有興趣，不過最令佢高興嘅就係台灣嘅亞熱帶氣候冇寒國咁凍喇。而陳立波就賣口乖指非常掛住台灣嘅Fans，仲讚熱情完全唔輸俾泰國本地薑呀。

徐若瑄當年喺日本組成嘅黑色餅乾歌曲近日翻Hit，而佢仲飛到日本同舊隊友見面再重聚演出，呢日Vivian就話直播表演係惟一一次大家都跳啱舞步嘅一次，仲自嘲3位成員加埋有成150歲，當日表演算係非常唔錯咁話，仲話隨時有可能重組捱新作再戰歌壇呀。

柯佳嬿 主演嘅劇集電影版票房大賣，仲有唔少朋友睇完再睇，佢仲認為作品係一個圓滿嘅結束，多謝觀眾由電視一直支持佢哋去到大銀幕咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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