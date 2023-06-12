五場音樂劇開鑼前拜神 雷有輝帶新生代演員又唱又跳

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：雷有輝 應智越 鍾舒祺 等呢日為佢哋有份演出嘅音樂劇舉行拜神儀式，現場又為 梁雪瑤 同 陳伊霖 兩位壽星慶祝生日，排練咗幾個月嘅一連五場嘅表演呢日開鑼，而Sukie仲話因為咁而迷上劇本殺遊戲喎。

今次要又跳又唱又演戲，Pat哥就話一啲都容易喇，佢仲大讚一班後輩記性好呀。而扮演地獄使者嘅Sheryl就話跟Pat哥學咗唔少嘢，往後仲會繼續同Pat哥合作推出新歌呀。鄒旻諾亦都話有Pat哥助震好玩又開心呀。Eelyn同 鄧沛楠 就分別同細貓有感情線同反串，佢哋就話開心又有挑戰性喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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