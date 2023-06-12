五場音樂劇開鑼前拜神 雷有輝帶新生代演員又唱又跳

無線娛樂新聞台報導：雷有輝 應智越 鍾舒祺 等呢日為佢哋有份演出嘅音樂劇舉行拜神儀式，現場又為 梁雪瑤 同 陳伊霖 兩位壽星慶祝生日，排練咗幾個月嘅一連五場嘅表演呢日開鑼，而Sukie仲話因為咁而迷上劇本殺遊戲喎。