順德風味再現！陳基英師傅教你薑蔥砂鍋煎焗魚頭 網民大讚視覺味覺雙重享受

精選食材與獨特烹飪技巧

在最新一集的《流行都市》中，「睇餸食飯」環節特別邀請了擅長順德菜的陳基英師傅，向觀眾展示如何製作「薑蔥砂鍋煎焗魚頭」。這道菜不僅是順德的代表性菜式，更是魚米之鄉的經典之選。陳師傅精選的大魚頭，必須擁有晶瑩剔透的眼睛和無瘀紅的表面，保證食材的新鮮度和品質。

首先，將大魚頭對半切開，再進行細切，清洗後用毛巾吸乾血水。接著，將魚頭拌入調味料醃製，準備煎煮。「每個魚頭斬成2件，用毛巾索乾水分，加鹽、糖、麻油、油、胡椒粉、生粉撈勻，再煎至金黃色。」煎好的魚頭外皮呈現金黃色澤，接近七成熟時即可取出。

砂鍋焗煮增添風味

砂鍋預熱後，加入薑、蔥、蒜和乾蔥粒，用粟米油快速炒香。「砂煲中放上乾蔥、蒜頭、薑、蔥段，加油爆香。」隨後，將煎好的魚頭放入砂鍋中，蓋上砂鍋蓋，焗煮約兩分鐘，這樣可以讓魚頭更加入味。

最後酒香點睛

最後一步是淋上燒酒，陳基英師傅的獨特手法是將燒酒直接淋在熱砂鍋蓋上，「最後淋上燒酒即可。」這樣不僅增添了菜品的香氣，也為這道順德名菜增添了視覺上的驚喜。這道菜的完成不僅令人垂涎，也讓人大開眼界，是一次味覺與視覺的雙重盛宴。