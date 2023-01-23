身處美國照傳統上頭炷香 夏蕙姨唔使迫為港人祈福

無線娛樂新聞台報導：過往多年都會喺黃大仙廟同其他善信一齊爭取上頭炷香嘅 黃夏蕙 ，今年就淨係派出兩位契女喺香港繼續排隊霸位喇，但係正身處美國嘅佢，依然喺三藩市嘅黃大仙廟，為香港嘅大家繼續上香祈福，仲一早準備好兔女朗打扮迎兔年呀。