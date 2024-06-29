《反黑英雄》顏仟汶飾演吸毒者角色大獲好評 網友讚其入型入格演技精湛

角色深度揭示母愛缺失

在最新一集的《反黑英雄》中，顏仟汶（Sophie）以其精湛的演技和深入人心的角色表現，成為了焦點。她在劇中飾演西敏寺，一名曾文心的母親，同時也是一位吸毒者。她的角色因為吸食了摻雜雜質的毒品而險些喪命，表現出極度虛弱的狀態，讓觀眾感受到角色的絕望和無助。

在一個關鍵場景中，Sophie的角色在極度痛苦中向張振朗的角色提出「賣女對白」，透露出她的自私和絕望，「你鍾意我個女？我1皮（1萬）賣斷畀你，1皮嫌貴？8千攞去。」這段對白不僅展示了角色的複雜性，也引起了觀眾對其缺乏母愛的反思。

為角色付出極大努力

為了更真實地呈現吸毒者的形象，Sophie在拍攝前刻意減肥，「接呢個角色時我仲係有啲肉地嘅，話明係一個吸毒者，冇理由係肥嘟嘟㗎嘛，之後用咗一個禮拜時間減咗10磅。」她的妝容也極為樸素，以近乎素顏的狀態出鏡，增加了角色的真實感。

演技挑戰與身體變化

Sophie提到，飾演西敏寺的過程中遇到了不少挑戰，「佳導同阿Ben（方浤酌）都唔希望我演到好似平時啲道友咁，唔想要手震、流晒鼻涕嗰啲，演起上嚟都有啲難度。」她還回憶起拍攝嘔白泡的場景時的困難，「當日好凍，因為要不斷咁瞓喺地下度，地下嗰啲寒氣令我好容易投入到嗰場戲！」

保持身材與日常生活

對於網友對她的外貌和身材保養的讚賞，Sophie表示她已經54歲，保持身材並非易事，「其實身形真係難Keep嘅，因為到咗某個年紀就淨係識得肥，唔會識得瘦，所以我通常都係少食多餐，食少少唔餓就會停，唔會食得太飽或者過量。」她還透露自己喜歡做家務和照顧家中的貓咪，這些日常活動也幫助她保持活力。