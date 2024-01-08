顏卓靈排練舞台劇太落力 十字韌帶半月板受傷靠輪椅代步

無線娛樂新聞台報導：顏卓靈 林耀聲 袁富華 等一齊演員為新戲開工，團隊仲為Cherry送上驚喜補祝佢生日，唔好以為坐喺輪椅接過蛋糕嘅Cherry為戲中造型，其實佢真係受咗傷，因為Cherry排練舞台劇，劇情講述佢要孭起個男演員衝上樓梯，佢話自己綵排嘅時候都照做，可能因此導致腳勞損。經過磁力共振檢查，發現十字韌帶同半月板受傷，但未需要做手術，不過要再覆診睇吓有咩動作唔做得，因為有可能影響舞台劇演出。