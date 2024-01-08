顏卓靈排練舞台劇太落力 十字韌帶半月板受傷靠輪椅代步
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無線娛樂新聞台報導：顏卓靈 林耀聲 袁富華 等一齊演員為新戲開工，團隊仲為Cherry送上驚喜補祝佢生日，唔好以為坐喺輪椅接過蛋糕嘅Cherry為戲中造型，其實佢真係受咗傷，因為Cherry排練舞台劇，劇情講述佢要孭起個男演員衝上樓梯，佢話自己綵排嘅時候都照做，可能因此導致腳勞損。經過磁力共振檢查，發現十字韌帶同半月板受傷，但未需要做手術，不過要再覆診睇吓有咩動作唔做得，因為有可能影響舞台劇演出。
林耀聲 今次喺戲中要飾演強姦犯，除咗要挑戰點拍強姦戲，佢話最難反而係點保持自己情緒，因為之前已經拍咗部份戲份，今次要再演嘅時候，就要諗番上次拍時嘅情緒，佢形容難度係從演而嚟最難。身旁嘅Ben Sir都話係非常之難，因為個角色係想追求一種完美，但同時又係法律同道德唔容許嘅事。
貴為影帝嘅Ben Sir，今次新戲中都遇到挑戰，就係佢同Cherry戲中嘅師徒關係，佢話因為師徒為咗呢單案而發生分歧，仲變成一個對立點而決裂，Ben Sir話拍嗰幕戲嘅時候係好揪心同心痛。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台