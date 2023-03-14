顏國樑受訪曝三訪鬼門關 病況有進展暫未需外界援手

無線娛樂新聞台報導：年初現身《萬千星輝頒獎典禮》之後，向外公佈患有鱗狀細胞癌嘅 顏國樑 呢日現身 薛家燕 嘅電台節目表受訪問，睇落較早前精神紅潤嘅佢，話經過免疫治療同化療之後，目前進度良好，亦已經可以唔使再接受化療，不過仍要定時驗血覆診。