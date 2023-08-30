顏志恒Fans聚會如小型個唱 太太出盡力協助秘密驚喜慰勞

無線娛樂新聞台報導：顏志恒 呢日同逾百位歌迷聚會，一出場仲好似舉辦小型音樂會一樣，令現場氣氛即時熱烈起嚟，Benson仲介紹一位相識多時嘅好朋友出場，仲齊齊為大家高歌。佢仲話同Fans聚會非常開心，所以希望繼續定期舉辦同大家見面呀。