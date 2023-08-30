顏志恒Fans聚會如小型個唱 太太出盡力協助秘密驚喜慰勞
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無線娛樂新聞台報導：顏志恒 呢日同逾百位歌迷聚會，一出場仲好似舉辦小型音樂會一樣，令現場氣氛即時熱烈起嚟，Benson仲介紹一位相識多時嘅好朋友出場，仲齊齊為大家高歌。佢仲話同Fans聚會非常開心，所以希望繼續定期舉辦同大家見面呀。
Benson仲話要多謝貼心打點一切嘅太太，犧牲自己休息時間安排各種大小事務，仲要返工同照顧小朋友，所以會安排一個好好同太太慶功慰勞對方，更透露今年係結婚十周年，會再同太太小朋友再拍攝一輯婚紗相呀。
佢又提到Fans一直鼎力支持自己，所以每次聚會都盡量滿足大家所有要求答謝咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台