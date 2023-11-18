顏志恒同老婆合唱曬恩愛 獲中聲評審及戰友預祝生日

無線娛樂新聞台報導：顏志恒（Benson）喺11月21號44歲生日，呢日提前同粉絲們搞咗個生日音樂會一齊慶祝，呢個咁重要時刻，又點少得背後嘅女人Ben嫂現身呢，夫妻仲合唱《陪著你走》大曬恩愛，Benson仲喺徇眾要求下錫錫老婆額頭場面又冧又sweet。