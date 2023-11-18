顏志恒同老婆合唱曬恩愛 獲中聲評審及戰友預祝生日
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無線娛樂新聞台報導：顏志恒（Benson）喺11月21號44歲生日，呢日提前同粉絲們搞咗個生日音樂會一齊慶祝，呢個咁重要時刻，又點少得背後嘅女人Ben嫂現身呢，夫妻仲合唱《陪著你走》大曬恩愛，Benson仲喺徇眾要求下錫錫老婆額頭場面又冧又sweet。
除咗太太之外，中年好聲音戰友們好似周吉佩、曹敏寶、羅啟豪、支嚳儀等以及中聲評審Maria Cordero、伍仲衡仲有黑妹李麗霞、韋綺姍、車婉婉等都有到賀，一齊祝上連串祝福，最重要嘅就係一齊Jam歌娛樂大家，最難得嘅就係伍Sir竟然大開金口，同Benson合唱《沉默是金》，兩人唱得鬼咁投入。周吉佩為咗同兄弟賀壽，專登改機票出席，真係誠意十足。
肥媽可以話得係見證一班中聲1戰友們出道同成長，今時今日一班歌手們各有發展，肥媽都好戥佢哋高興，就好似睇住bb出世後識行識走一樣。而黑妹亦睇住一班中聲戰友由素人踏上歌星之路，證明佢哋嘅努力並無白廢。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台