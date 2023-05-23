顏志恒回歸日常平靜生活 Fans聚會鬼馬變老婆生日會

無線娛樂新聞台報導：經過《中年好聲音》歷時半年比賽，同早前舉行嘅3場夢想成真演唱會之後，各位參賽成員都慢慢回歸日常生活喇。呢日 顏志恒 就舉行咗個Fans聚會，同參賽以來一直支持自己嘅Fans見面，不過同步一直萬二分支持佢顏太太，呢日就繼續打點一齊，完全唔知呢日其實係為佢安排嘅驚喜嚟。