顏志恒回歸日常平靜生活 Fans聚會鬼馬變老婆生日會
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無線娛樂新聞台報導：經過《中年好聲音》歷時半年比賽，同早前舉行嘅3場夢想成真演唱會之後，各位參賽成員都慢慢回歸日常生活喇。呢日 顏志恒 就舉行咗個Fans聚會，同參賽以來一直支持自己嘅Fans見面，不過同步一直萬二分支持佢顏太太，呢日就繼續打點一齊，完全唔知呢日其實係為佢安排嘅驚喜嚟。
Benson話參賽後太太一直都非常支持自己，又要打點家頭細務，所以呢日就為佢安排驚喜，但係要收埋蛋糕就有小小難度喇。Benson仲話非常多謝太太為自己嘅無私付出呀。
呢日佢亦宣佈會正式宣佈成立歌迷會，除咗親手下廚為大家烹調美味菜式之外，仲會繼續參與唔同演出，仲話希望可以同燕尾蝶組成員開騷呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台