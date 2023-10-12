顏志恒獲fans準備應援巴士慶祝生日 預告開音樂會為歌迷炮製驚喜
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無線娛樂新聞台報導：顏志恒（Benson）下月21號四十四歲生日，一班歌迷與Ben嫂Fion為顏志恒準備應援巴士送驚喜，生日應援巴士車身更係顏志恒最愛嘅紫色，外觀靚而內部經過精心佈置，顏志恒見到呢架生日應援巴士，感到非常驚喜！
顏志恒笑指本來太太係話出嚟影相，跟住見到親愛嘅歌迷早已喺旅遊巴守候，之後佢哋話去BBQ，原來佢哋係帶顏志恒去巴士廠睇呢架應援巴士，呢次歌迷籌備咗兩個月，顏志恒為咗可以同歌迷一齊慶祝生日，今年準備開生日音樂會更預告有驚喜，希望跟歌迷留低一個難忘嘅回憶。
顏志恒最近忙於整埋歌單及rundown，又想邀請嘉賓等，由於顏志恒呢排人氣急升，有不法分子冒認顏志恒開假社交帳號吸納fans，令顏志恒非常嬲，更叮囑歌迷提高驚覺。
網民點睇？
顏生值得擁有👍🏿😄
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台