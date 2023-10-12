顏志恒獲fans準備應援巴士慶祝生日 預告開音樂會為歌迷炮製驚喜

無線娛樂新聞台報導：顏志恒（Benson）下月21號四十四歲生日，一班歌迷與Ben嫂Fion為顏志恒準備應援巴士送驚喜，生日應援巴士車身更係顏志恒最愛嘅紫色，外觀靚而內部經過精心佈置，顏志恒見到呢架生日應援巴士，感到非常驚喜！