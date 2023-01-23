顧嘉煇喪禮｜音樂大師長眠溫哥華 徒弟後輩親到場送別
喪禮以私人形式舉行，獲邀嘅都係輝哥生前摯友同親屬，儀式進行大約一小時，之後輝哥嘅靈柩就移送往當地墓園安葬，一代才華洋溢嘅音樂大師從此長埋塵土與凡世告別。
而當年曾受煇哥多番指導嘅三位高足 鍾肇峰 周啟生 同 徐日勤 ，亦都非常懷念同感激煇哥無私嘅教導同提拔。又回想當年同煇哥之間嘅相處點滴回憶。周啟生更指煇哥私下有外界未曾發現嘅佻皮百厭一面，非常幽默，亦非常愛嘗新，十足十一個大細路。
而喺夜總會彈琴而獲煇哥賞識羅致嘅徐日勤，仲話自己係「煇哥喺街邊執返嚟」，由當年被指定成為琴手，到加入TVB成為旗下樂隊成員，都令佢哋幾位津津樂道。
至於當年被煇哥點名主唱一曲《啼笑因緣》而為外界熟悉，事業飛黃騰達嘅 仙杜拉 呢日仍然難掩傷痛，仲話自己非常幸運被煇哥指名，令自己為全世界所熟悉，仲認為對方係自己恩師，帶俾自己完全唔一樣嘅人生。
至於曾演唱多首煇哥作品嘅 雷安娜 ，亦分享當年嘅相處細節，同私下煇哥嘅平易近人，係不可多得嘅好前輩。
網民點睇？
係天家聽到你唱歌比她聽😃
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