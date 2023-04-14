顧家煇獲贈金曲榮譽大獎 區瑞強湯寶如即場獻唱致敬

顧家煇獲贈金曲榮譽大獎 區瑞強湯寶如即場獻唱致敬

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：著名音樂家顧家煇今年年初離開咗大家，呢日一個電台舉行頒獎禮記招，宣佈將頒發金曲榮譽大獎給煇哥，呢日區瑞強、湯寶如及黃洛妍（Janees）等有份出席活動，即場獻唱煇哥作品致敬。

湯寶如敬佩煇哥一生對於廣東歌樂壇嘅貢獻，令廣東歌傳播到世界每個角落，湯寶如最近做林敏驄演唱會嘉賓，佢好欣賞新生代歌手曾比特唱《無心睡眠》，而區瑞強則欣賞《中年好聲音》嘅素人，發掘出佢哋才能。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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