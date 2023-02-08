風再起時｜偉仔城城35年後結片緣互笠高帽 吳卓羲疑得罪影帝何佩瑜Ki…
由 梁朝偉 郭富城 譚耀文 同 周文健 扮演四大探長嘅新片《風再起時》呢日舉行首映禮，吸引大班傳媒到場採訪，新片除咗係偉仔同城城兩大影帝首次喺電影合作之外，片中仲有五位曾為金像同金馬影帝影后嘅演員演出，戲味迫人呀。
城城同偉仔就話今次合作非常開心，佢哋繼35年前喺處境劇《都市方程式》合作過之後，經過多年歷練再次合作，呢日就互笠高帽大讚對方嘅演出喇。不過片中有一幕城城要掌摑同樣抄演探長嘅偉仔，呢日佢就話其實非常唔忍心打落去，不過因為拍攝所以難以忍手，仲非常擔心會NG呀。
有份演出嘅 吳卓羲 同城城有唔少對手戲，仲話對方靜靜入戲時嘅眼神嚇親以為自己做錯事得罪咗都唔知，仲話學到唔少嘢呀。早前佢喺內地演出嘅真人騷真情流露不慎爆粗，阿Ron就話當日只係衝口而出嘅讚美助語詞，唔係為咗鬧人咁話。
而曾同導演 翁子光 有一段情嘅 何佩瑜 ，呢日就話大家再見面完全唔尷尬，反而係片中要同偉仔扮演一對夫婦，加上仲有親吻Kiss戲令自己超級緊張呀。
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