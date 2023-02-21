郭富城首日開工即遇愛女出世 翁子光感激城城譚耀文支持
身為兩女之父嘅城城，就建議大家有小朋友嘅可以帶埋佢哋一齊入場睇，仲話套戲可以畀小朋友學習同了解以前香港嘅歷史同外貌呀。
而譚耀文就大讚買飛入場睇呢套戲嘅觀眾相當有品味，又話戲入面每位演員都係非常落力演出，佢又讚城城喺戲中嘅踢躂舞跳得好好睇，喺旁邊嘅城城聞言就即時騷下舞技跳幾步畀觀眾睇呀。
翁子光就分享返，呢套戲開拍嘅第一日，就撞正係城城個寶貝女出世嘅日子，所以當時城城即刻喺佛山趕返香港接愛女出世。之後翁子光又話《風再起時》前後消耗咗佢好多精力同時間先可以完成，但慶幸有城城阿譚耀文一直支持自己呀。
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