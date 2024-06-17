風水咖啡店祕訣大公開！皓雲師傅教你如何選枱提昇對話成功率

選擇圓枱增進人際關係

在香港，咖啡店不僅是享受咖啡的地方，更是商談、約會或朋友聚會的熱門場所。皓雲師傅分享了一些選擇座位的風水小祕訣，幫助你在不同場合中取得更好的交流效果。

皓雲師傅建議，如果是商談或解決感情問題，選擇圓形的桌子會更有利。「因為風水學上，曲水有情，直水無情。家前是假水，窗外的路，如果是波浪形或彎曲，即是有情之水，住在當中的人，在處理人際關係上，包容性會強一點，與人對話都會婉轉點。相反，如果窗外的路直，是一條路橫向而過，包容性會低點，有時說話太直接，有機會沒有理會他人感受。所以選擇坐圓枱，坐在圓形邊，就會是你的假水，有情之水，對話時，大家都會包容性都會大一點。」

選擇座位的風水策略

對於那些希望長時間交談或需要私密空間的人，皓雲師傅建議坐在離大門最遠的桌子。「以風水動靜法來說，最遠的地方是靜位，是Coffee Shop氣場最會聚，最能做到隱藏效果的地方。」而如果你希望與對方的對話能夠迅速結束，選擇靠近大門的桌子會是一個好選擇，因為這樣的位置會讓人感到不安定，增加離開的意願。

選擇合適的桌子材質和環境

皓雲師傅指出，選擇桌子的材質也非常重要。「金屬、玻璃製的枱，殺氣會較重，如果是方形的話，殺氣就會更重，導致雙方容易傾得不耐煩，不太適合用來傾生意和約會，木製圓枱會溫和得多。」此外，不同的場合應選擇不同的環境雰圍。「傾生意，最好去裝修色調光猛，採光高的地方。約會就可選裝修色調昏暗，光線偏柔和的Coffee Shop。至於朋友聚會，色調繽紛就會讓人更開心！」

選擇合適的飲品增進雰圍

皓雲師傅還提到，選擇適合的飲品也能影響會面的氣氛。「飲品方面，苦澀味的飲品如齋啡、濃茶等，有助清醒，提昇個人自我克制能力，傾生意等。跟朋友聚會就可飲有菠蘿味的飲品，有效提昇幽默感，氣氛會較好。」