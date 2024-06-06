疫情下求職艱難？風水師傅教你如何提昇事業運

師傅的建議與鼓勵

在當前社會經濟不穩的背景下，不少行業面臨嚴峻挑戰，從業員普遍感到「飯碗不保」的壓力。近日，有觀眾在熱門節目《直播靈接觸》中向風水師傅求助，表達了自己的困境：「舊公司生意差被裁，等數月才揾到工，幾份工也被裁，財困，情緒問題，種種惡運，請師傅指點可以如何令事業運及財運還有否機會好轉？」對此，張芯熏師傅給出了回應。

張芯熏師傅在聽完觀眾的困境後表示：「同意近年經濟真的不太好，很難揾工，行業都較難經營。首先我們自己要打醒精神，告訴自己『我可以的！個關是可以過的！』，要多點信心，這樣的話，出外找工作運氣會好些，較易遇到較好的工作。」她強調，保持積極的心態是關鍵。

風水提昇事業運的小技巧

除了心態調整，張芯熏師傅還提供了一個簡單的風水小竅門來提昇事業運。她建議可以尋找一個金色的鐘來擺放在家中。她說：「這個鐘要有3支針，如能響會更佳，如不能響也可以。放在家西北，高過自己身高的位置，擺放3日後，再重新出發去找工作，找獵頭公司、招聘網站或朋友幫助也可，但記得一定要擺放足3天才行動！」這個方法不僅簡單，而且易於實施，適合不同人士嘗試。