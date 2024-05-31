家中廁所是財位怎麼辦？張芯熏師傅教你四招增強財運

廁所風水的四大要點

在香港，家居風水向來被視為影響運勢的重要因素。最近一集《直播靈接觸》節目中，張芯熏師傅針對一個常見問題提供了專業的風水調整建議。許多人擔心家中的廁所如果位於財位，可能會影響家中的財運和家運。對此，張師傅提出了幾個實用的解決方案。

張芯熏師傅首先指出，廁所的水龍頭、馬桶和排水系統必須保持良好，不可有漏水的情況。「第一件事要留意的是，水龍頭、馬桶以及去水等位置，要確保一定不可以漏水。」此外，廁所的乾燥程度也非常關鍵，濕潤的環境容易導致財運外漏。「第二，廁所要保持乾爽，因為不乾爽會漏財。」為了進一步鞏固財運，保持廁所的清香是必要的。「第三，廁所要保持香噴噴，纔可保到財。」最後，張師傅提醒大家要經常關閉廁所的門和蓋板，以減少財運流失。「而第四，要記得，長期把廁所板和廁所門關上，確保減少漏財的機會！」

維護家運的關鍵

除了專注於廁所的風水，張芯熏師傅也強調了保持家庭和諧的重要性。她提醒大家，家中的整潔和秩序對於維護良好的家運至關重要。「至於家運方面，張芯熏師傅提醒大家一定要保持家居整齊、整潔。」更重要的是，避免家中的爭執，因為這會破壞家中的磁場，進而影響到家人的運勢。「最重要的是，一定不可以在家中爭執，因為這樣會破壞磁場！」