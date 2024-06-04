提昇銷售業績的風水祕訣：自製聚寶盆與六十四卦圖

自製聚寶盆增財運

在銷售行業中，每一筆交易都可能影響佣金收入，因此從業員對此自然格外重視。銷售人員的工作環境大致可分為兩種：一種是有固定辦公座位的，如保險或廣告業務員；另一種則是在商店或街頭工作的銷售人員。對於這些銷售從業員，皓雲師傅提供了一些風水小技巧，幫助他們提昇運勢，增加銷售業績。

皓雲師傅建議，對於有自己辦公座位的從業員，可以自製一個聚寶盆，並將其放置在座位的正東方位置。「這個是今年流年100飛星，100星是財星星，而100流年星，有流動的意思，流動而生財。生旺100飛星，就有助不斷走動而生財。如果座位正東方沒有空間可以擺放東西，次一級方法，可以把聚寶盆放在你的青龍位，即是座位的最左手邊！」皓雲師傅解釋。至於聚寶盆的製作方法，他指出：「要找一個金屬製，肚大盆口細的盆，纔可聚財，先把卡片放在底，再放入不同貨幣和幣值。要注意的是，不要用新的，一定要用跟了你一段時間的，因為這樣才會有你的氣息。」他提醒，放貨幣都有技巧，「如果主要客戶是香港人就放港幣，內地人就放人民幣等。在放入五帝錢後，倒入黃水晶碎石或金髮晶直至盆滿，最後放上6個黃玉石元寶或金元寶，因為6是屬於金之數。完成後，把聚寶盆放在正東方便可！」皓雲師傅補充，如果想加強效果，「可以先放代表你開大單的物品放在正東方，再用聚寶盆壓住它，例如賣保險，你可以把簽單放在正東方，但記得一定要寫上自己的名字，這張單才是真正屬於你！」

六十四卦圖助街頭銷售

對於在門店或街頭工作的銷售人員，由於沒有固定座位，無法佈置風水陣，皓雲師傅建議他們可以自製一些東西，戴在身上，例如找適合自己的六十四卦圖，打印出來放在銀包，或用作手機WALLPAPER也可以。「因為每個人售賣的貨品或身處環境都不同，而六十四卦圖都會不同！」他為大家舉了3個例子給參考。第一個適用於「合作銷售」，有些大品牌會以個人銷售額，再加團隊銷往來計算佣金，「這個時候可用『天火同人』卦，大利合作賺錢，最好合作人緣，大家『拍住上』的卦象。」第二，「異性銷售對象」，顧名思義是男銷售員賣女性用品，或主要銷售對象是女性，反之亦然。皓雲師傅指，「可以『水火既濟』卦，上水下火，一陰一陽之卦，有事成圓滿的意思，一陰一陽絕配的順利卦象，絕對大利銷售異性對象的產品！」最後是「天地否」卦動頂爻，是適用於業績差的從業員，皓雲師傅指可在「天地否」卦最頂爻旁的位置打上交叉。「『天地否』卦本身不是吉卦，『否』卦有否定，阻塞不通，時運灰暗的意思。大家都聽過『否極泰來』，即指衰到貼地後會慢慢好起來，這個是來自易經64卦中的『否卦』同『泰卦』。我叫大家在『否卦』頂爻旁上打個交叉，就是想在『否卦』去到盡頭，否極就泰來，為你帶來好運的開始！」