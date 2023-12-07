馬國明婚期在即已改口嗌靚湯做老婆 高海寧蔡思貝任姊妹團避花球
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無線娛樂新聞台報導：馬國明、洪永城、高海寧（高Ling）、蔡思貝、劉穎鏇及朱敏瀚等經過近3個月拍攝，呢日聯同監製陳耀全舉行新劇《飛常日誌》煞科宴，咁啱當日係洪永城生日，大家窩心送上蛋糕及合唱生日歌慶祝。
馬國明就嚟同湯洛雯（靚湯）拉埋天窗，呢日全場預先舉杯賀馬國明白頭到老、永結同心同連生貴子，馬明透露好快要起行去外地辦婚禮，笑指大家有段時間會見佢唔到，踏入人生另一個階段，馬明已改口叫靚湯做老婆，佢sweet爆稱自己跳舞似機械人，不過為咗與靚湯跳first dance一定要練吓。
近日盛傳佢同鄭嘉穎不和，馬明再次澄清跟嘉穎冇嗌過交，完全唔知點解傳不和，之後等嘉穎得閒大家食餐飯再post上網就冇事；高Ling同蔡思貝呢對閨密一向好有默契，嚟緊佢哋仲一齊出發擔任靚湯婚禮姊妹團，高Ling講明只會接花球而唔會搶，佢指有傳接過花球要半年內結婚，叫身邊蔡思貝唔好亂接花球。此外，洪永城預告聖誕節跟阿女洪靖嵐（Amber）同媽咪去台灣三代同堂慶祝生日，佢哋三個都係12月壽星。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台