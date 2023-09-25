飛常日誌丨馬國明否認拍劇延遲婚禮 稱一切如常進行中
對於拍攝時可以深入機場重地，馬明就話相當震撼，仲話好多地方之前拍《衝上雲霄》時都未曾去過，亦因為拍呢套劇先令佢了解到，原來要有咁多人，先可以令機場運作順利。而蔡思貝就話大家平安順利嘅背後，係因為有好多人已經解決咗好多問題。
有傳馬明為咗開拍呢套新劇而令佢同湯洛雯嘅婚禮被迫推遲，但馬明說否認此事，仲話一切如常進行中。馬明拍而家先知原來婚禮真係好多嘢要煩，而自己唯一幫到手嘅，就係幫手處理多啲嘢，令未婚妻煩少樣嘢喇。
陳豪喺新劇入面就飾演機管局主席，佢笑言做唔到機師，劇組唯有畀個高啲嘅職位自己。阿Mo話以觀眾嘅角度出發，會好想知一個機場係回運作，所以呢套劇應該可以滿足大家嘅期待。喺劇中演停機坪主管嘅徐榮，就話拍呢套劇先知停機坪原來有好多電車叉電位。
吳偉豪現實中嘅哥哥係一名機師，而今次喺劇中佢就飾演就讀航空學校嘅年青人，佢話現實中哥哥都曾經讀過，所以遇到有咩唔明嘅地方，都會請教對方呀。
今次飾演機場客運服務主任嘅高海寧，就大爆演機場保安總保安主任嘅洪永城相當就入型入格，唔只成日畀機場員工誤認係同事，仲有唔少途人向佢問路。提到高ling早前上載嘅旅行靚相中，有一位小鮮肉同行，令大家以為佢有新戀情，但高ling就澄清呢位小鮮肉係佢嘅表弟，仲話嚟緊表弟會成日出現㗎，所以大家唔駛再亂估喇。演馬明下屬嘅郭柏，飾演機場控制中心嘅工作人員，成日要滙報天氣情況。
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