飛常日誌丨馬國明否認拍劇延遲婚禮 稱一切如常進行中

無線娛樂新聞台報導：以航空業為題材嘅新劇《飛常日誌》呢日喺機場舉行開機儀式，台前幕後齊齊現身切燒豬，場面熱鬧。參演過兩輯《衝上雲霄》系列嘅馬國明，今次就唔再做機師，轉演機場中央控制中心值班經理指揮飛機升降。而蔡思貝除咗演馬明前妻外，亦係一名航空公司駐機場主管。