【緊急救援】飛行服務隊出動！林保怡駕駛直昇機救人 鄭伊健深情守護昏迷女友

直昇機英雄驚豔全場

在一次大專聯合校報的參觀活動中，飛行服務隊(GFS)的總部突然接到緊急救援任務。當時，隊員們正在向來訪的大學生展示設備，突然間警號響起，報告指出有漁船工人發生意外。「二級空勤主任Mattew（鄭伊健）立即聯同隊員出動救人。」這次意外使得參觀活動提前結束，而所有人都被這突如其來的行動所震撼。

就在大學生準備離開時，一部海豚直昇機優雅地降落，由GFS中最有型的Benjamin（林保怡）駕駛。「Benjamin的出色駕駛技術令Mattew的妹妹可愛（姚子羚）留下深刻印象。」這一幕不僅展示了隊員們的專業技能，也讓參觀的學生們對GFS的工作有了更深的認識。

家庭背景與深情承諾

Mattew和可愛是同父異母的兄妹，兩人感情要好。Mattew的父親在他母親過世後，與一位前空姐結婚。在工作上，Mattew不僅是一名負責任的隊員，他還在私生活中展現了堅定的承諾。「因為Mattew的女友Carrie（佘詩曼）在三年前發生車禍一直昏迷至今，Mattew也同樣，一直對她不離不棄。」他每天都會去探望Carrie，並且許下諾言，希望能通過音樂喚醒她。

感人故事與未來展望

在一次救援任務中，Mattew被一對夫婦的堅持和愛情所感動，這讓他對自己與Carrie的情況有了更多的思考。他希望通過自己的努力和承諾，能夠有一天讓Carrie甦醒。