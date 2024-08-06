【熱門食譜】Leslie陳國賓教你做麻椒醬青椒 香辣開胃又抗氧化
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在最新一集的《流行都市》中，Leslie陳國賓分享了一道特色菜餚「麻椒醬青椒」的製作方法。這道菜不僅香辣開胃，還富含抗氧化成分，是健康與美味的結合。
獨特食材與烹飪步驟
首先，將長青椒表面掃上植物油，放入鍋中煎至表面呈現虎皮狀，然後擺盤備用。接著，將芝麻炒香後磨成粉，與清水、生抽、黑椒碎、鹽、糖和植物油混合，製成麻椒醬。「麻椒醬青椒」的靈魂在於這特製的麻椒醬，它的香氣和味道都極為突出。
精彩烹飪過程
接下來，將粟米烚熟後用火槍燒香表面，切成小塊備用。在熱油鍋中，先下蒜片和細青椒炒香，再加入粟米塊，最後注入麻椒醬炒勻。為了增加口感和風味，拌入夏威夷果仁和蝦乾，最後下米醋炒合。將這些炒好的配料均勻地鋪在虎皮尖椒上，撒上芝麻作為點綴，一道色香味俱全的「麻椒醬青椒」就完成了。
營養與健康效益
Leslie補充說明，即使是不辣的辣椒也含有豐富的抗氧化成分，這些成分對身體有多種益處。辣椒的辣味能刺激身體的新陳代謝，稍微加快能量的燃燒，但其營養價值並不全在辣味上。
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圖片來源：TVB