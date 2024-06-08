【流行都市】Annie黃婉瑩教你做印度咖哩角：簡單食譜大公開

製作咖哩角的步驟

在最新一集的《流行都市》節目中，「睇餸食飯」環節特別邀請了Annie黃婉瑩來教觀眾製作印度咖哩角。節目中，廚房裡彌漫著誘人的咖哩香氣，原來是Annie師傅正在示範如何製作這道美食。「印度咖哩角的外皮炸出來是如此爽脆，祕訣並不在麵粉身上，事實上任何一款麵粉都可以用來做外皮，而爽脆的祕訣在於過篩之後先加入食油拌勻，之後再倒入食水搓成麵團，放置一會備用。」Annie解釋道。

首先，將麵粉和鹽篩好後放入大碗中，加入油和適量的水，拌成粉糰。粉糰需輕輕搓揉至滑身，然後用布蓋好，靜置30分鐘。接著，燒熱3湯匙油，用中火爆香薑蓉、蒜蓉及咖喱醬。加入免治牛肉炒勻，再放入洋蔥粒和薯仔粒炒至香味四溢。加入2湯匙水，並用鹽和糖調味。熄火後，加入芫荽碎拌勻成餡料，取出待涼。將粉糰分成數等份，每份捏成球形，用木棍輾開成薄皮，再切割成2塊。每塊半圓形皮在邊緣掃少許水，摺起成角形，放入餡料，再掃少許水封口成咖哩角。最後，燒油，把咖哩角以中火炸透，即可上碟。

食材介紹

在製作咖哩角的過程中，Annie師傅選用了免治牛肉，並輔以洋蔥和薯仔粒增加口感。「其中牛肉可以依個人口味換成雞肉或豬肉。」她補充說明。此外，餡料的製作也相當簡單，只需先爆香薑蓉、蒜蓉及咖喱醬，再放入免治肉兜炒，之後拌入洋蔥和薯仔，最後拌入糖鹽芫荽調味即可。

嘗試自製咖哩角

製作咖哩角的方法並不複雜，只需按照步驟一步步來，就能在家中自製美味的印度咖哩角。大家不妨在家中試做，享受製作過程中的樂趣與成就感。